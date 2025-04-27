Стрельба в Николаеве: нетрезвый мужчина открыл огонь после замечания в его адрес

В Николаеве нетрезвый местный житель выстрелил в грудь посетителю одного из магазинов, потому что тот сделал ему замечание.

Стрельба в Николаеве 27 апреля: что известно

Стрельба в Николаеве произошла утром 27 апреля возле магазина по проспекту Героев Украины.

Как установили правоохранители, 26-летний мужчина сделал замечание 38-летнему за то, что тот находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и неприлично себя вел.

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Уже на улице нетрезвый мужчина выстрелил в грудь своему оппоненту и скрылся с места происшествия.

Травмированного мужчину забрала скорая медицинская помощь. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Правоохранители тем временем с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенных к системе Безопасный город, установили личность злоумышленника.

38-летнего стрелка уже задержали.

Изъятое у злоумышленника оружие (по предварительным данным, травматического действия) следователи уже передали на экспертизу и выясняют, как оно попало в руки фигуранта.

После выводов экспертов действия задержанного квалифицируют дополнительно.

Сейчас же уголовное производство пока открыто по признакам ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений).

Санкция последней статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Подозрение стрелку должны объявить в ближайшее время.

Источник : Нацполиция

Фото : Нацполиция

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