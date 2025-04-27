Стрілянина в Миколаєві: нетверезий чоловік відкрив вогонь після зауваження на його адресу

У Миколаєві нетверезий місцевий житель вистрілив у груди відвідувачу одного з магазинів, бо той зробив йому зауваження.

Стрілянина в Миколаєві 27 квітня: що відомо

Стрілянина в Миколаєві сталася вранці 27 квітня біля магазину по проспекту Героїв України.

Як встановили правоохоронці, 26-річний чоловік зробив зауваження 38-річному за те, що той перебував у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння та непристойно поводився.

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Уже на вулиці нетверезий чоловік вистрілив у груди своєму опоненту й утік із місця події.

Травмованого чоловіка забрала швидка медична допомога. Наразі він у важкому стані.

Правоохоронці тим часом за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи Безпечне місто, встановили особу зловмисника.

38-річного стрільця вже затримали.

Вилучену у зловмисника зброю (за попередніми даними, травматичної дії) слідчі вже передали на експертизу та з’ясовують, як вона потрапила до рук фігуранта.

Після висновків експертів дії затриманого кваліфікують додатково.

Наразі кримінальне провадження поки відкрите за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів).

Санкція останньої статті передбачає до 15 років тюрми.

Підозру стрільцю мають оголосити найближчим часом.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

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