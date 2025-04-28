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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утрачен истребитель Су-27, пилот катапультировался – Воздушные силы

Українська військово-повітряних сил СУ-27
Фото: Depositphotos

Утром 28 апреля утрачен истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ.

Утрачен истребитель Су-27: что известно

О потере истребителя Су-27 сообщили в управлении коммуникаций командования ВС ВСУ.

Инцидент случился утром 28 апреля во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА.

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Причины потери истребителя Су-27 Воздушных сил ВСУ выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

Известно, что пилот успешно катапультировался.

– Поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное, – успокоили в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
військовий літак, Літаки, Повітряні сили України, Су-27, український пілот
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