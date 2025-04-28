Утрачен истребитель Су-27, пилот катапультировался – Воздушные силы
Утром 28 апреля утрачен истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ.
Утрачен истребитель Су-27: что известно
О потере истребителя Су-27 сообщили в управлении коммуникаций командования ВС ВСУ.
Инцидент случился утром 28 апреля во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА.
Причины потери истребителя Су-27 Воздушных сил ВСУ выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.
Известно, что пилот успешно катапультировался.
– Поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное, – успокоили в Воздушных силах ВСУ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.