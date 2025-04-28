Втрачено винищувач Су-27, пілот катапультувався – Повітряні сили

Уранці 28 квітня втрачено винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ.

Втрачено винищувач Су-27: що відомо

Про втрату винищувача Су-27 повідомили в управлінні комунікацій командування ПС ЗСУ.

Інцидент стався вранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА.

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Причини втрати винищувача Су-27 Повітряних сил ЗСУ з’ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Відомо, що пілот успішно катапультувався.

– Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний, – заспокоїли в Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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