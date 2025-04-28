Втрачено винищувач Су-27, пілот катапультувався – Повітряні сили
Уранці 28 квітня втрачено винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ.
Втрачено винищувач Су-27: що відомо
Про втрату винищувача Су-27 повідомили в управлінні комунікацій командування ПС ЗСУ.
Інцидент стався вранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА.
Причини втрати винищувача Су-27 Повітряних сил ЗСУ з’ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.
Відомо, що пілот успішно катапультувався.
– Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний, – заспокоїли в Повітряних силах ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.