Ночная атака на Киев: два человека погибли, среди пострадавших – дети

Два человека погибли и семеро пострадали во время ночной атаки на Киев 7 мая.

Ночная атака на Киев 7 мая: что известно

Ночная атака на Киев 7 мая началась около часа ночи.

Сначала российские войска атаковали столицу ракетами. Так, Воздушные силы ВСУ фиксировали движение вражеской цели на Киев во время баллистической угрозы.

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Затем город атаковали ударные беспилотники.

В ходе ночной атаки зафиксированы разрушения в четырех районах – Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Святошинский район

В Святошинском районе из-за попадания обломков загорелись квартиры с шестого до последнего этажа девятиэтажки.

Спасатели уже ликвидировали пожар на площади в 100 кв. м.

Из дома спасли одного взрослого и четырех детей.

Троих детей с ожогами госпитализировали.

Спасательные работы продолжаются.

Соломенский район

Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за падения обломков ракеты вспыхнул пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м.

Вскоре мэр уточнил, что в районе нежилой застройки упали обломки БпЛА, возгорания не произошло.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что обломки дронов упали на открытую территорию.

Шевченковский район

В Шевченковском районе обломки беспилотников упали на супермаркет и пятиэтажку.

По этой причине вспыхнули квартиры с третьего до последнего этажа.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

Возгорание уже ликвидировано.

Днепровский район

В Днепровском районе из-за падения обломков БпЛА частично разрушены перекрытия на 29-м и 30-м этажах дома.

В этом районе пострадали пять человек.

Ночная атака на Киев: жертвы и пострадавшие

Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Шевченковском районе столицы.

Количество пострадавших уже возросло до семи. Среди них – четверо детей.

Трое детей с ожогами – в больнице.

Четверым пострадавшим оказали помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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