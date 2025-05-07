Ночная атака на Киев: два человека погибли, среди пострадавших – дети
Два человека погибли и семеро пострадали во время ночной атаки на Киев 7 мая.
Ночная атака на Киев 7 мая: что известно
Ночная атака на Киев 7 мая началась около часа ночи.
Сначала российские войска атаковали столицу ракетами. Так, Воздушные силы ВСУ фиксировали движение вражеской цели на Киев во время баллистической угрозы.
Затем город атаковали ударные беспилотники.
В ходе ночной атаки зафиксированы разрушения в четырех районах – Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.
Святошинский район
В Святошинском районе из-за попадания обломков загорелись квартиры с шестого до последнего этажа девятиэтажки.
Спасатели уже ликвидировали пожар на площади в 100 кв. м.
Из дома спасли одного взрослого и четырех детей.
Троих детей с ожогами госпитализировали.
Спасательные работы продолжаются.
Соломенский район
Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за падения обломков ракеты вспыхнул пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м.
Вскоре мэр уточнил, что в районе нежилой застройки упали обломки БпЛА, возгорания не произошло.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что обломки дронов упали на открытую территорию.
Шевченковский район
В Шевченковском районе обломки беспилотников упали на супермаркет и пятиэтажку.
По этой причине вспыхнули квартиры с третьего до последнего этажа.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
Возгорание уже ликвидировано.
Днепровский район
В Днепровском районе из-за падения обломков БпЛА частично разрушены перекрытия на 29-м и 30-м этажах дома.
В этом районе пострадали пять человек.
Ночная атака на Киев: жертвы и пострадавшие
Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Шевченковском районе столицы.
Количество пострадавших уже возросло до семи. Среди них – четверо детей.
Трое детей с ожогами – в больнице.
Четверым пострадавшим оказали помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.