Нічна атака на Київ: двоє людей загинули, серед постраждалих – діти

Двоє людей загинули та семеро постраждали під час нічної атаки на Київ 7 травня.

Нічна атака на Київ 7 травня: що відомо

Нічна атака на Київ 7 травня почалася близько першої ночі.

Спершу російські війська атакували столицю ракетами. Так, Повітряні сили ЗСУ фіксували рух ворожої цілі на Київ під час балістичної загрози.

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Потім місто атакували ударні безпілотники.

Під час нічної атаки зафіксовані руйнування в чотирьох районах – Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Святошинський район

У Святошинському районі через влучання уламків загорілися квартири з шостого до останнього поверху дев’ятиповерхівки.

Рятувальники вже ліквідували пожежу на площі 100 кв. м.

З будинку врятували одного дорослого та чотирьох дітей.

Трьох дітей з опіками госпіталізували.

Рятувальні роботи тривають.

Солом’янський район

Спершу міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що через падіння уламків ракети спалахнула пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м.

Невдовзі мер уточнив, що в районі нежитлової забудови впали уламки БпЛА, займання не сталося.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зауважують, що уламки дронів впали на відкриту територію.

Шевченківський район

У Шевченківському районі уламки безпілотників впали на супермаркет та п’ятиповерхівку.

Через це спалахнули квартири з третього до останнього поверху.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

Займання вже ліквідоване.

Дніпровський район

У Дніпровському районі через падіння уламків БпЛА частково зруйновано перекриття на 29-му та 30-му поверхах будинку.

У цьому районі постраждали п’ятеро людей.

Нічна атака на Київ: жертви та постраждалі

Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Шевченківському районі столиці.

Кількість постраждалих уже зросла до семи. Серед них – четверо дітей.

Троє дітей з опіками – у лікарні.

Чотирьом постраждалим надали допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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