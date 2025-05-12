$9 тыс. за выезд: правоохранителя разоблачили на попытке незаконного вывоза мужчин

В Украине разоблачили правоохранителя из Черновицкой области, который планировал организовать схему незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу через пункт пропуска Ягодин.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Разоблачен правоохранитель, который планировал помогать уклонистам покинуть Украину

По данным следствия, фигурант предлагал желающим беспрепятственное пересечение границы за $9 тыс. Для этого он планировал задействовать своего знакомого, который во время службы на пункте пропуска должен был пропускать так называемых клиентов без проверки документов.

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— Ему (фигуранту — Ред.) сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 332 УК Украины — предложение предоставления неправомерной выгоды, а также организация и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу, — отметили в ГБР.

Санкции этих статей предусматривают до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Образцы направили на экспертизу. Если эксперты подтвердят наркотический состав, уголовное производство может быть расширено.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, но он имеет возможность внести залог. Он также отстранен от исполнения служебных обязанностей.

ГБР сейчас устанавливает всех лиц, которые могли быть причастны к незаконной схеме.

Источник : ГБР

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