$9 тис. за виїзд: правоохоронця викрили на спробі незаконного вивезення чоловіків

В Україні викрили правоохоронця з Чернівецької області, який планував організувати схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон через пункт пропуску Ягодин.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

Викрито правоохоронця, який планував допомагати ухилянтам покинути Україну

За даними слідства, фігурант пропонував охочим безперешкодний перетин кордону за $9 тис. Для цього він планував задіяти свого знайомого, який під час служби на пункті пропуску мав пропускати так званих клієнтів без перевірки документів.

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Правоохоронця затримали під час спроби організувати виїзд трьох чоловіків.

– Йому (фігуранту – Ред.) повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 332 КК України – пропозиція надання неправомірної вигоди, а також організація та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон, – зазначили в ДБР.

Санкції цих статей передбачають до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного виявили речовину, схожу на наркотичну. Зразки направили на експертизу. Якщо експерти підтвердять наркотичний склад, кримінальне провадження може бути розширене.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але він має можливість внести заставу. Він також відсторонений від виконання службових обов’язків.

ДБР зараз встановлює всіх осіб, які могли бути причетні до незаконної схеми.

Джерело : ДБР

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