РФ ударила по автомобилю энергетиков на окраине Сум: есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще трое ранены после удара дроном по автомобилю энергетиков на территории Сумской общины.

Атака на автомобиль АО Сумыоблэнерго: что известно

Атака на автомобиль АО Сумыоблэнерго произошла около 10:30 12 мая.

Автомобиль энергетиков, следовавший по территории Сумской общины, российские оккупанты атаковали беспилотником.

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Фото: Сумская областная прокуратура

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