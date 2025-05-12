Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила по автомобилю энергетиков на окраине Сум: есть погибший и раненые

Атака на авто АТ Сумиобленерго 12 травня 2025

Один человек погиб, еще трое ранены после удара дроном по автомобилю энергетиков на территории Сумской общины.

Атака на автомобиль АО Сумыоблэнерго: что известно

Атака на автомобиль АО Сумыоблэнерго произошла около 10:30 12 мая.

Автомобиль энергетиков, следовавший по территории Сумской общины, российские оккупанты атаковали беспилотником.

Сейчас смотрят

Погиб 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская областная прокуратура

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Обленерго, Російська агресія, Суми
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь