Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила по автомобилю энергетиков на окраине Сум: есть погибший и раненые
Один человек погиб, еще трое ранены после удара дроном по автомобилю энергетиков на территории Сумской общины.
Атака на автомобиль АО Сумыоблэнерго: что известно
Атака на автомобиль АО Сумыоблэнерго произошла около 10:30 12 мая.
Автомобиль энергетиков, следовавший по территории Сумской общины, российские оккупанты атаковали беспилотником.
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Погиб 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумская областная прокуратура
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