Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила по автівці енергетиків на околиці Сум: є загиблий та поранені
Одна людина загинула, ще троє поранені після удару дроном по автівці енергетиків на території Сумської громади.
Атака на автомобіль АТ Сумиобленерго: що відомо
Атака на автомобіль АТ Сумиобленерго сталася близько 10:30 12 травня.
Автівку енергетиків, що прямувала територією Сумської громади, російські окупанти атакували безпілотником.
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Загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська обласна прокуратура
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