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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила по автівці енергетиків на околиці Сум: є загиблий та поранені

Атака на авто АТ Сумиобленерго 12 травня 2025

Одна людина загинула, ще троє поранені після удару дроном по автівці енергетиків на території Сумської громади.

Атака на автомобіль АТ Сумиобленерго: що відомо

Атака на автомобіль АТ Сумиобленерго сталася близько 10:30 12 травня.

Автівку енергетиків, що прямувала територією Сумської громади, російські окупанти атакували безпілотником.

Зараз дивляться

Загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська обласна прокуратура

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Обленерго, Російська агресія, Суми
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