РФ вгатила по автівці енергетиків на околиці Сум: є загиблий та поранені

Одна людина загинула, ще троє поранені після удару дроном по автівці енергетиків на території Сумської громади.

Атака на автомобіль АТ Сумиобленерго: що відомо

Атака на автомобіль АТ Сумиобленерго сталася близько 10:30 12 травня.

Автівку енергетиків, що прямувала територією Сумської громади, російські окупанти атакували безпілотником.

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Загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська обласна прокуратура

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