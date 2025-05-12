В Днепре мужчина утонул в карьере: подростки снимали на видео, но не помогли
В Днепре мужчина утонул в водоеме в карьере на Красном Камне. Правоохранители сейчас устанавливают подростков, которые на мобильный телефон снимали мужчину незадолго до его гибели.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
В Днепре подростки снимали на видео мужчину, который тонул
10 мая местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни и обратились в полицию.
— После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, но никакой помощи не оказали, — сообщили в полиции.
На распространенных видео можно увидеть мужчину, находящегося в воде и держащегося за деревянную конструкцию. Однако его опора начала тонуть.
В это время подростки, которые снимали его на видео, говорили мужчине вылезать, потому что утонет.
В полиции сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 136 Уголовного кодекса Украины, из-за того, что человеку в опасном для жизни состоянии не оказали помощь.
Источник: Полиция Днепропетровской области