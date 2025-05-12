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В Днепре мужчина утонул в карьере: подростки снимали на видео, но не помогли

В Днепре подростки снимали на видео мужчину, который тонет в воде
Фото: Depositphotos

В Днепре мужчина утонул в водоеме в карьере на Красном Камне. Правоохранители сейчас устанавливают подростков, которые на мобильный телефон снимали мужчину незадолго до его гибели.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

В Днепре подростки снимали на видео мужчину, который тонул

10 мая местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни и обратились в полицию.

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— После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, но никакой помощи не оказали, — сообщили в полиции.

На распространенных видео можно увидеть мужчину, находящегося в воде и держащегося за деревянную конструкцию. Однако его опора начала тонуть.

В это время подростки, которые снимали его на видео, говорили мужчине вылезать, потому что утонет.

В полиции сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 136 Уголовного кодекса Украины, из-за того, что человеку в опасном для жизни состоянии не оказали помощь.

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Источник: Полиция Днепропетровской области

Днепр, Нацполиция, подростки, Полиция
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