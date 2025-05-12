У Дніпрі чоловік потонув у кар’єрі: підлітки знімали на відео, але не допомогли

У Дніпрі чоловік потонув у водоймі в кар’єрі на Червоному Камені. Правоохоронці зараз встановлюють підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка незадовго до його загибелі.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі підлітки знімали на відео чоловіка, який тонув

10 травня місцеві жителі виявили тіло чоловіка без ознак життя і звернулися до поліції.

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– Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали, – повідомили в поліції.

На поширених відео можна побачити чоловіка, який стогне у воді, тримаючись за дерев’яну конструкцію. Однак, його опора почала тонути, і він намагався доплисти до берега.

У цей час підлітки, які знімали його на відео, говорили чоловікові вилазити, бо потоне.

У поліції повідомили, що за цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 136 Кримінального кодексу України, через те, що людині в небезпечному для життя стані не надали допомогу.

Джерело: Поліція Дніпропетровської області

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