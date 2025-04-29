Осуждены двое военных РФ за изнасилование беременной женщины в Киевской области

В Украине суд признал виновными двух российских военнослужащих, причастных к жестокому обращению с гражданскими и изнасилованию беременной женщины во время временной оккупации Киевской области.

Изнасилование беременной женщины российскими военными на Киевщине

Как сообщает Офис генерального прокурора, двое осужденных — это военнослужащие 6 танкового полка 90 танковой дивизии центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

По информации следствия, в марте 2022 года во время оккупации одного из поселков на Киевщине российские военные совершали военные преступления против гражданского населения. Они вместе с другими военными незаконно лишили свободы местного жителя.

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Россияне захватили мужчину в заложники осуществили выстрелы в его направлении, а затем под прицелом автомата избили и связали руки. После этого они начали принуждать его к физическому труду.

Военные РФ каждую ночь привязывали мужчину к батарее отопления в доме или удерживали в погребе, чтобы он не смог убежать. Однако ему удалось это сделать через четверо суток во время обстрела позиций врага.

Следователи отметили, что оккупанты вместе с еще одним военным ВС РФ совершили насильственные действия сексуального характера против беременной женщины, которую били и душили. После изнасилования она потеряла ребенка.

Еще трех жителей россияне ограбили под угрозой применения огнестрельного оружия, а также совершили физическое и психологическое насилие против них.

Двое российских военных признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Они приговорены к 12 годам тюремного заключения заочно.

В Офисе генпрокурора отметили, что срок отбывания наказания осужденными россиянами будет считаться после дня фактического задержания.

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