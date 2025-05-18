Самоубийство в ТЦК Харькова: мужчина выпрыгнул из окна

Следователи расследуют самоубийство в здании ТЦК и СП Харькова.

Самоубийство в ТЦК Харькова: что известно

Самоубийство в ТЦК Харькова произошло еще 12 мая, но в полиции чрезвычайную ситуацию прокомментировали только сегодня.

По предварительным данным, 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа.

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Признаков насильственной смерти на теле мужчины, кроме травм из-за падения с высоты, не обнаружено.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства смерти мужчины на территории ТЦК и СП.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием “самоубийство”.

Кроме того, для проверки действий работников ТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Источник: Полиция Харьковской области

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