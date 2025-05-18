Татьяна Забожко, редактор ленты
Самоубийство в ТЦК Харькова: мужчина выпрыгнул из окна
Следователи расследуют самоубийство в здании ТЦК и СП Харькова.
Самоубийство в ТЦК Харькова: что известно
Самоубийство в ТЦК Харькова произошло еще 12 мая, но в полиции чрезвычайную ситуацию прокомментировали только сегодня.
По предварительным данным, 39-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа.
Сейчас смотрят
Признаков насильственной смерти на теле мужчины, кроме травм из-за падения с высоты, не обнаружено.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства смерти мужчины на территории ТЦК и СП.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием “самоубийство”.
Кроме того, для проверки действий работников ТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований.
Источник: Полиция Харьковской области
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.