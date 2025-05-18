Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Самогубство у ТЦК Харкова: чоловік вистрибнув з вікна
Слідчі розслідують самогубство у будівлі ТЦК та СП Харкова.
Самогубство у ТЦК Харкова: що відомо
Самогубство у ТЦК Харкова сталося ще 12 травня, але в поліції надзвичайну ситуацію прокоментували лише сьогодні.
За попередніми даними, 39-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху.
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Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка, окрім травм через падіння з висоти, не виявлено.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини смерті чоловіка на території ТЦК та СП.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.
Крім того, для перевірки дій працівників ТЦК та СП матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань.
Джерело: Поліція Харківської області
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