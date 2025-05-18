Самогубство у ТЦК Харкова: чоловік вистрибнув з вікна

Слідчі розслідують самогубство у будівлі ТЦК та СП Харкова.

Самогубство у ТЦК Харкова: що відомо

Самогубство у ТЦК Харкова сталося ще 12 травня, але в поліції надзвичайну ситуацію прокоментували лише сьогодні.

За попередніми даними, 39-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху.

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Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка, окрім травм через падіння з висоти, не виявлено.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини смерті чоловіка на території ТЦК та СП.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.

Крім того, для перевірки дій працівників ТЦК та СП матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань.

Джерело: Поліція Харківської області

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