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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Самогубство у ТЦК Харкова: чоловік вистрибнув з вікна

Самогубство у ТЦК Харкова 12 травня 2025 – заява поліції
Фото: Нацполіція

Слідчі розслідують самогубство у будівлі ТЦК та СП Харкова.

Самогубство у ТЦК Харкова: що відомо

Самогубство у ТЦК Харкова сталося ще 12 травня, але в поліції надзвичайну ситуацію прокоментували лише сьогодні.

За попередніми даними, 39-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху.

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Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка, окрім травм через падіння з висоти, не виявлено.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини смерті чоловіка на території ТЦК та СП.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.

Крім того, для перевірки дій працівників ТЦК та СП матеріали скеровано до Державного бюро розслідувань.

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поліція

Джерело: Поліція Харківської області

Самогубство, Смерть, ТЦК, Харків
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