На Харьковщине полиция расследует избиение мужчины работниками ТЦК: что известно

Полиция открыла производство по факту нанесения телесных повреждений мужчине работниками ТЦК в Индустриальном районе Харьковской области.

Об этом сообщает полиция Харьковской области и Харьковский ОТЦК и СП.

– 9 мая в отделение полиции №1 Харьковского РУП №2 поступило сообщение о том, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесного конфликта, — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме.

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По данному факту следователями отделения полиции №1 Харьковского РУП №2 возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Что говорят в Харьковском ОТЦК и СП по избиению мужчины

В ведомстве отметили, что в социальных сетях было обнародовано видео, в комментариях к которому идет речь об избиении военнослужащими Немышлянского ТЦК бывшего военного.

— Предварительно установлено, что конфликт начался из-за взаимного недоразумения. В то же время руководство и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащего, который вступил в спор, который перешел в физический конфликт, — отмечают в Харьковском ОТЦК и СП.

В ТЦК проинформировали, что по данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к справедливой ответственности.

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