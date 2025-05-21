Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Срочно
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Срочно
Срочно
Валентина Летяк, редактор ленты

Ночная атака на Сумы: дроны попали в два предприятия, часть города без света

дрони Шахед
Фото: Getty Images

В результате ночной атаки дронов 21 мая в Сумах зафиксировано попадание в два промышленных объекта, где вспыхнули пожары, часть города осталась без электроснабжения, есть один пострадавший.

Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, и. о. городского главы Артем Кобзарь и начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Последствия ночной атаки шахедов на Сумы 21 мая

По данным представителей местной власти, зафиксировано по меньшей мере семь попаданий в промышленные предприятия: пять по одному и два — по другому. Здесь вспыхнули пожары.

Сейчас смотрят

Также повреждены линии электропередач, поэтому в некоторых районах Сум временно отсутствует электроснабжение, в частности на объектах водоснабжения.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы.

Сейчас известно об одном пострадавшем человеке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Обстрел Сум 14 мая 2025 года: РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры
удар РФ по обʼєкту промисловості

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, водопостачання, электроэнергия, новини Сум, Пожар, Російська агресія, Суми
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь