Ночная атака на Сумы: дроны попали в два предприятия, часть города без света

В результате ночной атаки дронов 21 мая в Сумах зафиксировано попадание в два промышленных объекта, где вспыхнули пожары, часть города осталась без электроснабжения, есть один пострадавший.

Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, и. о. городского главы Артем Кобзарь и начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Последствия ночной атаки шахедов на Сумы 21 мая

По данным представителей местной власти, зафиксировано по меньшей мере семь попаданий в промышленные предприятия: пять по одному и два — по другому. Здесь вспыхнули пожары.

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Также повреждены линии электропередач, поэтому в некоторых районах Сум временно отсутствует электроснабжение, в частности на объектах водоснабжения.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы.

Сейчас известно об одном пострадавшем человеке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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