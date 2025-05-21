Нічна атака на Суми: дрони влучили у два підприємства, частина міста без світла

Внаслідок нічної атаки дронів 21 травня у Сумах зафіксовано влучання у два промислові об’єкти, де спалахнули пожежі, частина міста залишилася без електропостачання, є один постраждалий.

Про це повідомили Сумської начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, в. о. міського голови Артем Кобзар та начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Наслідки нічної атаки Шахедів на Суми 21 травня

За даними представників місцевої влади, заафіксовано щонайменше сім влучань у промислові підприємства: п’ять по одному і два – по іншому. Тут спалалахнули пожежі.

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Також пошкоджено лінії електропередач, тому у деяких районах Сум тимчасово відсутнє електропостачання, зокрема обʼєкти водопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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