В Одессе снова раздаются взрывы: Воздушные силы предупреждали о баллистике
В пятницу, 23 мая, во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов в Одессе.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Взрывы в Одессе сегодня: что известно
Местные жители 23 мая слышали звуки взрывов. Это уже второй обстрел Одессы за сегодня.
Воздушные Силы ВСУ предупреждали о применении врагом баллистического вооружения с юга, а также призывали местных жителей Одессы против в укрытие.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.
Местные СМИ сообщают, что после взрывов в Одессе над городом появился столб дыма. Предположительно, враг целился в портовую инфраструктуру.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.