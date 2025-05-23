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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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В Одессе снова раздаются взрывы: Воздушные силы предупреждали о баллистике

балістична ракета
Фото: Getty Images

В пятницу, 23 мая, во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов в Одессе.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Взрывы в Одессе сегодня: что известно

Местные жители 23 мая слышали звуки взрывов. Это уже второй обстрел Одессы за сегодня.

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Воздушные Силы ВСУ предупреждали о применении врагом баллистического вооружения с юга, а также призывали местных жителей Одессы против в укрытие.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги.

Местные СМИ сообщают, что после взрывов в Одессе над городом появился столб дыма. Предположительно, враг целился в портовую инфраструктуру.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине, Взрыв, обстріл, Одесса, Російська агресія
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