В Одесі знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про балістику
У п’ятницю, 23 травня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів в Одесі.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Вибухи в Одесі сьогодні: що відомо
Місцеві жителі 23 травня чули звуки вибухів. Це вже другий обстріл Одеси за сьогодні.
Повітряні Сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом балістичного озброєння з півдня, а також закликали місцевих жителів Одеси проти в укриття.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що після вибухів в Одесі над містом з’явився стовп диму. Імовірно, ворог цілився в портову інфраструктуру.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.