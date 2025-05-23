В Одесі знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про балістику

У п’ятницю, 23 травня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів в Одесі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибухи в Одесі сьогодні: що відомо

Місцеві жителі 23 травня чули звуки вибухів. Це вже другий обстріл Одеси за сьогодні.

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Повітряні Сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом балістичного озброєння з півдня, а також закликали місцевих жителів Одеси проти в укриття.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що після вибухів в Одесі над містом з’явився стовп диму. Імовірно, ворог цілився в портову інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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