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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

В Одесі знову лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про балістику

балістична ракета
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 23 травня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів в Одесі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибухи в Одесі сьогодні: що відомо

Місцеві жителі 23 травня чули звуки вибухів. Це вже другий обстріл Одеси за сьогодні.

Зараз дивляться

Повітряні Сили ЗСУ попереджали про застосування ворогом балістичного озброєння з півдня, а також закликали місцевих жителів Одеси проти в укриття.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що після вибухів в Одесі над містом з’явився стовп диму. Імовірно, ворог цілився в портову інфраструктуру.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні, Вибух, обстріл, Одеса, Російська агресія
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