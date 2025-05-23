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Атака баллистикой и 175 дронами: как ПВО отразила воздушный удар России

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

В ночь на 23 мая РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 175 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака на Украину 23 мая: результаты работы ПВО

С вечера четверга, в течение ночи, утром и почти до полудня 23 мая российские войска в несколько волн запускали ударные дроны из Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска.

А из Ростовской области враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М.

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Воздушную атаку отражали авиация, зенитчики, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 13:00 в Воздушных силах ВСУ подтвердили обезвреживание 150 из 175 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Западе, Севере, Юге и в Центре страны.

В частности, 91 дрон сбит огневыми средствами поражения и 59 локационно потеряны или подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В то же время от атаки РФ пострадали девять областей: Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская.

Уже утром 23 мая российские дроны атаковали Одессу. В пригороде поврежден частный дом.

По данным местных властей, в результате атаки пострадали два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
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