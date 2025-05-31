Малиновская Ангелина, редактор ленты
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На Закарпатье произошло землетрясение: что известно
31 мая в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2 балла. Толчки были около 20:05 по киевскому времени.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Поскольку магнитуда землетрясения была невысокой, то жители области могли и не почувствовать земных толчков.
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Землетрясение в Закарпатской области
На территории Закарпатской области землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера было глубиной до 5 км. Однако там отмечают, что по классификации оно относится к неощутимым.
Это означает, что такая сила колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, а толчки обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.
К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать во время землетрясения в доме, квартире, на улице.
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