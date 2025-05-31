На Закарпатье произошло землетрясение: что известно

31 мая в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2 балла. Толчки были около 20:05 по киевскому времени.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Поскольку магнитуда землетрясения была невысокой, то жители области могли и не почувствовать земных толчков.

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Землетрясение в Закарпатской области

На территории Закарпатской области землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера было глубиной до 5 км. Однако там отмечают, что по классификации оно относится к неощутимым.

Это означает, что такая сила колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, а толчки обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать во время землетрясения в доме, квартире, на улице.

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