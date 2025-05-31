Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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На Закарпатті стався землетрус: що відомо
31 травня у Закарпатській області було зафіксовано землетрус магнітудою 2 бали. Поштовхи були близько 20:05 за київським часом.
Про це інформує Головний центр спеціального контролю.
Оскільки магнітуда землетрусу була невисокою, то мешканці області могли і не відчути земних поштовхів.
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Землетрус на Закарпатській області
На території Закарпатської області землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера був глибиною до 5 км. Однак там зазначають, що за класифікацією він відноситься до невідчутних.
Це означає, що така сила коливань лежить нижче межі чутливості людей, а поштовхи виявляються і реєструються лише сейсмографами.
До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити під час землетрусу в будинку, квартирі, на вулиці.
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