Ночью и с утра раздавались взрывы в Киеве: работала ПВО

Взрывы в Киеве прогремели ночью 1 июня — в столице работала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 1 июня: что известно

О работе противовоздушной обороны Виталий Кличко сообщил в 03:02 ночи. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных дронов для столицы.

Сейчас смотрят

Утром 1 июня глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО в городе.

По словам Виталия Кличко, работу ПВО слышно на Оболони. Вражеские ударные дроны еще заходят на город.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.