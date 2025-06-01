Марта Бондаренко, редактор ленты
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Ночью и с утра раздавались взрывы в Киеве: работала ПВО
Взрывы в Киеве прогремели ночью 1 июня — в столице работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 1 июня: что известно
О работе противовоздушной обороны Виталий Кличко сообщил в 03:02 ночи. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных дронов для столицы.
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Утром 1 июня глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО в городе.
По словам Виталия Кличко, работу ПВО слышно на Оболони. Вражеские ударные дроны еще заходят на город.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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