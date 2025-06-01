Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вночі та зранку лунали вибухи у Києві: працювала ППО
Вибухи у Києві пролунали вночі 1 червня – у столиці працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 1 червня: що відомо
Про роботу протиповітряної оборони Віталій Кличко повідомив о 03:02 ночі. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних дронів для столиці.
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Зранку 1 червня очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО у столиці.
За словами Віталія Кличка, роботу ППО чути на Оболоні. Ворожі ударні дрони ще заходять на місто.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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