Вночі та зранку лунали вибухи у Києві: працювала ППО

Вибухи у Києві пролунали вночі 1 червня – у столиці працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 1 червня: що відомо

Про роботу протиповітряної оборони Віталій Кличко повідомив о 03:02 ночі. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу російських ударних дронів для столиці.

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Зранку 1 червня очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО у столиці.

За словами Віталія Кличка, роботу ППО чути на Оболоні. Ворожі ударні дрони ще заходять на місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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