Взрыв в Полтаве: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

Взрыв в Полтаве прогремел днем 4 июня во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОГА Владимир Когут.

Взрыв в Полтаве

— В Полтавской общине прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — написал он в своем телеграм-канале.

Незадолго до взрывов в Полтаве Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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