Укр Рус
Укр Рус
Популярные Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Когда открывается продажа билетов на поезд: информация для путешествующих
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Взрыв в Полтаве: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

балістична ракета
Фото: Getty Images

Взрыв в Полтаве прогремел днем 4 июня во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава ОГА Владимир Когут.

Взрыв в Полтаве

— В Полтавской общине прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — написал он в своем телеграм-канале.

Незадолго до взрывов в Полтаве Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Карта повітряних тривог Факти ICTV

Связанные темы:

ВзрывПолтава
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь