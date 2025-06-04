Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрыв в Полтаве: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
Взрыв в Полтаве прогремел днем 4 июня во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава ОГА Владимир Когут.
Взрыв в Полтаве
— В Полтавской общине прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — написал он в своем телеграм-канале.
Незадолго до взрывов в Полтаве Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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