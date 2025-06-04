Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибух у Полтаві: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
Вибух у Полтаві пролунав удень 4 червня під час повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник ОВА Володимир Когут.
Вибух у Полтаві
– У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Незадовго до вибухів у Полтаві Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.