Вибух у Полтаві: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Вибух у Полтаві пролунав удень 4 червня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

Вибух у Полтаві

– У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Незадовго до вибухів у Полтаві Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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