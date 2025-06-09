Взрывы в Киеве: в Дарницком районе повреждено офисное здание

Взрывы в Киеве прогремели во время массированной вражеской атаки дронов на Украину. К сожалению, есть повреждения в Дарницком районе.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 9 июня: что известно

На месте инцидента работают службы. Выясняется степень повреждений.

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Тимур Ткаченко предупреждает киевлян, что на подступах к столице еще фиксируются вражеские дроны, в область залетают беспилотники, поэтому стоит оставаться в укрытиях до отбоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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