Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Киеве: в Дарницком районе повреждено офисное здание
Взрывы в Киеве прогремели во время массированной вражеской атаки дронов на Украину. К сожалению, есть повреждения в Дарницком районе.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
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На месте инцидента работают службы. Выясняется степень повреждений.
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Тимур Ткаченко предупреждает киевлян, что на подступах к столице еще фиксируются вражеские дроны, в область залетают беспилотники, поэтому стоит оставаться в укрытиях до отбоя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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