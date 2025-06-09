Вибухи в Києві: у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю

Вибухи у Києві пролунали під час масованої ворожої атаки дронів на Україну. На жаль, є пошкодження у Дарницькому районі.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві 9 червня: що відомо

На місці інциденту працюють служби. Зʼясовується ступінь пошкоджень.

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Тимур Ткаченко попереджає киян, но на підступах до столиці ще фіксуються ворожі дрони, в область залітають безпілотники, тож варто залишатися в укриттях до відбою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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