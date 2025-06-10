Убийство трехлетней девочки в Калуше: полиция подозревает мать
Полиция Ивано-Франковской области расследует убийство трехлетней девочки, которое произошло на днях в Калуше. В преступлении подозревают ее 32-летнюю мать.
Убийство ребенка в Калуше: что известно
На спецлинию 102 полиции Калуша утром 7 июня поступило сообщение от местной жительницы о детских криках и плаче из соседней квартиры.
Экипаж полиции прибыл на место, но дверь никто не открыл, поэтому правоохранители оперативно связались с владельцем квартиры, который предоставил доступ в помещение.
Они обнаружили тело малолетнего ребенка — девочки 2021 года рождения.
Мать ребенка также была в квартире, однако никаких объяснений не предоставила.
После осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, указывающие на причастность 32-летней женщины к совершению умышленного убийства.
Выяснилось, что на учете в специализированных медицинских учреждениях она не состояла, проживала с дочерью в съемной квартире.
Назначен ряд экспертиз.
Женщину задержали и объявили ей подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство малолетнего ребенка).
Также суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.