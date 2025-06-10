Убийство трехлетней девочки в Калуше: полиция подозревает мать

Полиция Ивано-Франковской области расследует убийство трехлетней девочки, которое произошло на днях в Калуше. В преступлении подозревают ее 32-летнюю мать.

Убийство ребенка в Калуше: что известно

На спецлинию 102 полиции Калуша утром 7 июня поступило сообщение от местной жительницы о детских криках и плаче из соседней квартиры.

Экипаж полиции прибыл на место, но дверь никто не открыл, поэтому правоохранители оперативно связались с владельцем квартиры, который предоставил доступ в помещение.

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Они обнаружили тело малолетнего ребенка — девочки 2021 года рождения.

Мать ребенка также была в квартире, однако никаких объяснений не предоставила.

После осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили вещественные доказательства, указывающие на причастность 32-летней женщины к совершению умышленного убийства.

Выяснилось, что на учете в специализированных медицинских учреждениях она не состояла, проживала с дочерью в съемной квартире.

Назначен ряд экспертиз.

Женщину задержали и объявили ей подозрение по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Также суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Источник : Нацполиция

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