Вбивство трирічної дівчинки у Калуші: поліція підозрює матір
Поліція Івано-Франківської області розслідує вбивство трирічної дівчинки, яке сталося днями у Калуші. У злочині підозрюють її 32-річну матір.
Вбивство дитини в Калуші: що відомо
На спецлінію 102 поліції Калуша вранці 7 червня надійшло повідомлення від місцевої жительки про дитячі крики та плач із сусідньої квартири.
Екіпаж поліції прибув на місце, але двері ніхто не відчинив, тому правоохоронці оперативно зв’язалися з власником квартири, який надав доступ до приміщення.
Вони виявили тіло малолітньої дитини – дівчинки 2021 року народження.
Мати дитини також була у квартирі, проте жодних пояснень не надала.
Після огляду приміщення працівники поліції виявили речові докази, що свідчать про причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства.
З’ясувалося, що на обліку в спеціалізованих медичних закладах вона не перебувала, проживала з донькою в орендованій квартирі.
Призначено низку експертиз.
Жінку затримали і оголосили їй підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини).
Також суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.