Вбивство трирічної дівчинки у Калуші: поліція підозрює матір

Поліція Івано-Франківської області розслідує вбивство трирічної дівчинки, яке сталося днями у Калуші. У злочині підозрюють її 32-річну матір.

Вбивство дитини в Калуші: що відомо

На спецлінію 102 поліції Калуша вранці 7 червня надійшло повідомлення від місцевої жительки про дитячі крики та плач із сусідньої квартири.

Екіпаж поліції прибув на місце, але двері ніхто не відчинив, тому правоохоронці оперативно зв’язалися з власником квартири, який надав доступ до приміщення.

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Вони виявили тіло малолітньої дитини – дівчинки 2021 року народження.

Мати дитини також була у квартирі, проте жодних пояснень не надала.

Після огляду приміщення працівники поліції виявили речові докази, що свідчать про причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства.

З’ясувалося, що на обліку в спеціалізованих медичних закладах вона не перебувала, проживала з донькою в орендованій квартирі.

Призначено низку експертиз.

Жінку затримали і оголосили їй підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини).

Також суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Джерело : Нацполіція

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