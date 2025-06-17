В результате обстрела Киева пострадали здания и сооружения КПИ

В ночь на 17 июня 2025 года Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны российских оккупантов.

Во время обстрела были повреждены исторические здания и сооружения КПИ им. Игоря Сикорского.

Ночная атака на Киев 17 июня: КПИ

Одним из объектов, пострадавших в результате ночной атаки на Киев 17 июня 2025 года, стал политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Сейчас смотрят

В частности, повреждениям подверглось историческое здание учебного корпуса №4, которое является частью архитектурного наследия.

Фундамент был заложен 1 июня 1898 года — именно с этого события началось строительство университетского городка.

Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений. В учебном заведении продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Атака на Киев сегодня — очередной факт военных преступлений российской армии, которая целится по гражданской инфраструктуре Украины.

Источник: КПИ им. Сикорского

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.