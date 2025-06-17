В результате обстрела Киева пострадали здания и сооружения КПИ
В ночь на 17 июня 2025 года Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны российских оккупантов.
Во время обстрела были повреждены исторические здания и сооружения КПИ им. Игоря Сикорского.
Ночная атака на Киев 17 июня: КПИ
Одним из объектов, пострадавших в результате ночной атаки на Киев 17 июня 2025 года, стал политехнический институт имени Игоря Сикорского.
В частности, повреждениям подверглось историческое здание учебного корпуса №4, которое является частью архитектурного наследия.
Фундамент был заложен 1 июня 1898 года — именно с этого события началось строительство университетского городка.
Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений. В учебном заведении продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Атака на Киев сегодня — очередной факт военных преступлений российской армии, которая целится по гражданской инфраструктуре Украины.
Источник: КПИ им. Сикорского