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Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі та споруди КПІ

КПІ
Фото: УНІАН

У ніч на 17 червня 2025 року Київ зазнав чергової масованої атаки з боку російських окупантів.

Під час обстрілу було пошкоджено історичні будівлі та споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нічна атака на Київ 17 червня: КПІ

Одним із об’єктів, що постраждали внаслідок атаки на Київ 17 червня 2025 року, став політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

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Зокрема, пошкоджень зазнала історична будівля навчального корпусу №4, яка є частиною архітектурної спадщини.

КПІ обстріл

Фото: КПІ

Фундамент було закладено 1 червня 1898 року — саме з цієї події почалося зведення університетського містечка.

КПІ обстріл

Фото: КПІ

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. У навчальному закладі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Атака на Київ сьогодні — черговий факт воєнних злочинів російської армії, яка цілить по цивільній інфраструктурі України.

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Карта DeepState

Джерело: КПІ ім.Сікорського

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