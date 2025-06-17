Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі та споруди КПІ
У ніч на 17 червня 2025 року Київ зазнав чергової масованої атаки з боку російських окупантів.
Під час обстрілу було пошкоджено історичні будівлі та споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Нічна атака на Київ 17 червня: КПІ
Одним із об’єктів, що постраждали внаслідок атаки на Київ 17 червня 2025 року, став політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
Зокрема, пошкоджень зазнала історична будівля навчального корпусу №4, яка є частиною архітектурної спадщини.
Фундамент було закладено 1 червня 1898 року — саме з цієї події почалося зведення університетського містечка.
Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. У навчальному закладі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Атака на Київ сьогодні — черговий факт воєнних злочинів російської армії, яка цілить по цивільній інфраструктурі України.
Джерело: КПІ ім.Сікорського