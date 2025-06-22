Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Держал в неволе и пытал: в Польше мужчина издевался над украинкой
В Польше 40-летний мужчина девять дней удерживал украинку в неволе и издевался над ней. Его задержала полиция.
Об этом сообщает полиция Польши.
В Польше мужчина держал украинку в неволе
Отмечается, что в городе Еленя-Гура 40-летний местный житель заманил гражданку Украины в заброшенное здание, пообещав бесплатное жилье. Там он удерживал ее силой, избивал, издевался.
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Пострадавшая получила многочисленные травмы, в частности лица, мужчина грозился ее убить.
Женщине удалось сбежать — она добралась до ворот следственного изолятора и обратилась за помощью к правоохранителям. Полиция оперативно задержала подозреваемого.
Нападавший задержан, ему грозит до 25 лет тюремного заключения.
Фото: полиция Польши
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