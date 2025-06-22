Тримав у неволі та катував: у Польщі чоловік знущався над українкою

У Польщі 40-річний чоловік тримав українку в неволі та знущався над нею. Його затримала поліція.

Про це повідомляє поліція Польши.

У Польщі чоловік тримав українку в неволі

Зазначається, що у місті Єлєня-Гура 40-річний місцевий житель заманив громадянку України до покинутої будівлі, пообіцявши безкоштовне житло. Там він утримував її силоміць, бив, знущався.

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Постраждала отримала численні травми, зокрема обличчя, їй погрожували вбивством.

Жінці вдалося втекти — вона дісталася до воріт слідчого ізолятора і звернулася по допомогу до правоохоронців. Поліція оперативно затримала підозрюваного.

Нападника затримано, йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Фото: поліція Польши

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