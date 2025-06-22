Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Атакою на Україну Путін прагне виставити лідерів G7 слабкими – Сибіга
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Тримав у неволі та катував: у Польщі чоловік знущався над українкою

у польщі чоловік катував українку

У Польщі 40-річний чоловік тримав українку в неволі та знущався над нею. Його затримала поліція.

Про це повідомляє поліція Польши.

У Польщі чоловік тримав українку в неволі

Зазначається, що у місті Єлєня-Гура 40-річний місцевий житель заманив громадянку України до покинутої будівлі, пообіцявши безкоштовне житло. Там він утримував її силоміць, бив, знущався.

Зараз дивляться

Постраждала отримала численні травми, зокрема обличчя, їй погрожували вбивством.

Жінці вдалося втекти — вона дісталася до воріт слідчого ізолятора і звернулася по допомогу до правоохоронців. Поліція оперативно затримала підозрюваного.

у польщі чоловік катував українку
Фото: поліція Польши
у польщі чоловік катував українку
Фото: поліція Польши
у польщі чоловік катував українку
у польщі чоловік катував українку

Нападника затримано, йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Читайте також
Зниклу у Німеччині 9-річну українку знайшли мертвою – її тіло виявили в лісі
знайшли 9-річну Валерію

Фото: поліція Польши

Пов'язані теми:

ЗґвалтуванняПольща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь