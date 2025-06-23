Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.
В Краматорске – вторые сутки спасательной операции: под завалами еще может быть человек
В результате удара по Краматорску, нанесенного РФ вечером 21 июня, четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.
По данным спасателей, под завалами может оставаться еще один человек.
Краматорск: последствия авиаудара
21 июня РФ снова атаковала Краматорск Донецкой области. Оккупанты нанесли удар по жилым кварталам и промышленной зоне города.
Сейчас смотрят
Авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома, погибли четыре человека, тела которых спасатели извлекли из-под завалов.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Разобрано 230 тонн разрушенных конструкций.
— По предварительной информации, под завалами частично разрушенного российской бомбой 4-этажного дома может оставаться еще один человек, — отмечают в ГСЧС.
Источник: ГСЧС
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.