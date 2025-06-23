В Краматорске – вторые сутки спасательной операции: под завалами еще может быть человек

В результате удара по Краматорску, нанесенного РФ вечером 21 июня, четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.

По данным спасателей, под завалами может оставаться еще один человек.

Краматорск: последствия авиаудара

21 июня РФ снова атаковала Краматорск Донецкой области. Оккупанты нанесли удар по жилым кварталам и промышленной зоне города.

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Авиабомба разрушила часть 4-этажного жилого дома, погибли четыре человека, тела которых спасатели извлекли из-под завалов.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Разобрано 230 тонн разрушенных конструкций.

— По предварительной информации, под завалами частично разрушенного российской бомбой 4-этажного дома может оставаться еще один человек, — отмечают в ГСЧС.

Источник : ГСЧС

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