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Марина Мелехова, редактор стрічки
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У Краматорську – друга доба рятувальної операції: під завалами ще може бути людина

краматорськ операція порятунок
Фото: ДСНС

Через удар по Краматорську, якого РФ завдала ввечері 21 червня, четверо людей загинуло, ще чотири особи дістали поранень.

За даними рятувальників, під завалами може залишатися ще одна людина.

Краматорськ: наслідки авіавудару

21 червня РФ знову атакувала  Краматорськ Донецької області. Окупанти вдарили по житлових кварталах та промисловій зоні міста.

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Авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку, загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники витягли з-під завалів.

Нараді на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Розібрано 230 тонн зруйнованих конструкцій.

– За попередньою інформацією, під завалами частково зруйнованого російською бомбою 4-поверхового будинку може залишатися ще одна людина, – зазначають у ДСНС.

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Джерело: ДСНС

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