Марина Мелехова, редактор стрічки
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У Краматорську – друга доба рятувальної операції: під завалами ще може бути людина
Через удар по Краматорську, якого РФ завдала ввечері 21 червня, четверо людей загинуло, ще чотири особи дістали поранень.
За даними рятувальників, під завалами може залишатися ще одна людина.
Краматорськ: наслідки авіавудару
21 червня РФ знову атакувала Краматорськ Донецької області. Окупанти вдарили по житлових кварталах та промисловій зоні міста.
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Авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку, загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники витягли з-під завалів.
Нараді на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Розібрано 230 тонн зруйнованих конструкцій.
– За попередньою інформацією, під завалами частково зруйнованого російською бомбою 4-поверхового будинку може залишатися ще одна людина, – зазначають у ДСНС.
Джерело: ДСНС
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