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В Киевской области ребенок нашел боевую гранату ВОГ-25П — ГСЧС

граната ДСНС Київщина
Фото: ГСЧС

В Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел боевую гранату.

Опасная находка

Инцидент зафиксировали в селе Озера Бучанского района Киевской области на территории частного участка.

Родители ребенка немедленно обратились в Службу спасения. На место прибыла команда саперов Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

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Специалисты идентифицировали боеприпас как осколочную гранату ВОГ-25П, которая представляла реальную угрозу жизни.

Гранату изъяли и транспортировали на подрывную площадку для уничтожения.

Спасатели в очередной раз призывают родителей объяснять детям, что никакие подозрительные предметы нельзя трогать.

Снаряды, мины или другое может быть взрывоопасным — в таком случае следует немедленно звонить по номеру 101.

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Источник: ГСЧС

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