В Киевской области ребенок нашел боевую гранату ВОГ-25П — ГСЧС
В Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел боевую гранату.
Опасная находка
Инцидент зафиксировали в селе Озера Бучанского района Киевской области на территории частного участка.
Родители ребенка немедленно обратились в Службу спасения. На место прибыла команда саперов Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Специалисты идентифицировали боеприпас как осколочную гранату ВОГ-25П, которая представляла реальную угрозу жизни.
Гранату изъяли и транспортировали на подрывную площадку для уничтожения.
Спасатели в очередной раз призывают родителей объяснять детям, что никакие подозрительные предметы нельзя трогать.
Снаряды, мины или другое может быть взрывоопасным — в таком случае следует немедленно звонить по номеру 101.