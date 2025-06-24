Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

На Київщині дитина знайшла бойову гранату ВОГ-25П – ДСНС

граната ДСНС Київщина
Фото: ДСНС

На Київщині дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла бойову гранату.

Небезпечна знахідка

Інцидент зафіксували у селі Озера Бучанського району Київщини на території приватної ділянки.

Батьки дитини негайно звернулися до Служби порятунку. На місце прибула команда саперів Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Зараз дивляться

Фахівці ідентифікували боєприпас як осколкову гранату ВОГ-25П, яка становила реальну загрозу життю.

Гранату вилучили та транспортували на підривний майданчик для знищення.

Рятувальники вкотре закликають батьків пояснювати дітям, що жодні підозрілі предмети не можна чіпати.

Снаряди, міни або інше може бути вибухонебезпечними — у такому разі слід негайно телефонувати за номером 101.

Читайте також
В Україні за три роки війни через вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних
Скільки українців загинули від вибухонебезпечних предметів за 3 роки

Джерело: ДСНС

Пов'язані теми:

ВибухівкагранатаДСНСКиївщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь