На Київщині дитина знайшла бойову гранату ВОГ-25П – ДСНС

На Київщині дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла бойову гранату.

Небезпечна знахідка

Інцидент зафіксували у селі Озера Бучанського району Київщини на території приватної ділянки.

Батьки дитини негайно звернулися до Служби порятунку. На місце прибула команда саперів Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

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Фахівці ідентифікували боєприпас як осколкову гранату ВОГ-25П, яка становила реальну загрозу життю.

Гранату вилучили та транспортували на підривний майданчик для знищення.

Рятувальники вкотре закликають батьків пояснювати дітям, що жодні підозрілі предмети не можна чіпати.

Снаряди, міни або інше може бути вибухонебезпечними — у такому разі слід негайно телефонувати за номером 101.

Джерело : ДСНС

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