Пожизненное заключение: Верховный Суд подтвердил наказание убийце пенсионерок

Верховный Суд Украины подтвердил справедливость пожизненного заключения для жителя Черкасской области, признанного виновным в жестоких убийствах трех пожилых женщин и разбойных нападениях на пожилых людей.

Верховный Суд оставил без изменений приговор убийце

Верховный Суд оставил в силе судебные решения в отношении жителя Черкасской области. Мужчина был осужден за особо жестокое убийство трех пожилых женщин, совершенное из корыстных побуждений, и за два эпизода открытого завладения имуществом пожилых людей.

Его действия квалифицированы по пунктам 6, 12, 13 части 2 статьи 115, частью 4 статьи 187, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Судом ему была назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы.

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В ходе судебных разбирательств во всех инстанциях прокуроры смогли доказать, что в период с июля по декабрь 2015 года осужденный, действуя совместно со своей сообщницей, систематически искал одиноких женщин в возрасте старше 80 лет.

Осужденный убил трех пожилых женщин

Злоумышленники, выдавая себя за работников социальной службы, проникали в жилища своих жертв. После проникновения они применяли физическое насилие, принуждая пожилых людей отдать свои сбережения и ценные вещи.

В результате их жестоких действий, в частности, обмотки головы и лица потерпевших липкой лентой, три женщины умерли от механической асфиксии. Эти факты были тщательно исследованы и подтверждены в суде.

Верховный Суд согласился с аргументами прокуроров, признав, что назначенное наказание в виде пожизненного лишения свободы является полностью справедливым и соразмерным тяжести совершенных преступлений.

В настоящее время осужденный отбывает назначенное наказание. При этом он продолжает не признавать своей вины в содеянном. Производство в отношении его соучастницы было прекращено в связи с ее смертью.

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