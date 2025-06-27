Довічне ув’язнення: Верховний Суд підтвердив покарання вбивці пенсіонерок

Верховний Суд України підтвердив справедливість довічного ув’язнення для мешканця Черкаської області, визнаного винним у жорстоких вбивствах трьох літніх жінок та розбійних нападах на осіб похилого віку.

Верховний Суд залишив без змін вирок вбивці

Верховний Суд залишив чинними судові рішення щодо жителя Черкаської області. Чоловік був засуджений за особливо жорстоке вбивство трьох літніх жінок, вчинене з корисливих мотивів та за два епізоди відкритого заволодіння майном осіб похилого віку.

Його дії кваліфіковано за пунктами 6, 12, 13 частини 2 статті 115, частиною 4 статті 187, частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Судом йому було призначено найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

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Протягом судових розглядів в усіх інстанціях, прокурори змогли довести, що в період з липня по грудень 2015 року засуджений, діючи спільно зі своєю співучасницею, систематично шукав самотніх жінок віком понад 80 років.

Засуджений вбив трьох літніх жінок

Зловмисники, видаючи себе за працівників соціальної служби, проникали до помешкань своїх жертв. Після проникнення вони застосовували фізичне насильство, примушуючи літніх людей віддати свої заощадження та цінні речі.

Внаслідок їхніх жорстоких дій, зокрема, обмотування голови та обличчя потерпілих липкою стрічкою, троє жінок померли від механічної асфіксії. Ці факти були ретельно досліджені та підтверджені в суді.

Верховний Суд погодився з аргументами прокурорів, визнавши, що призначене покарання у вигляді довічного позбавлення волі є повністю справедливим та співмірним тяжкості скоєних злочинів.

Наразі засуджений відбуває призначене покарання. При цьому він продовжує не визнавати своєї вини у вчиненому. Провадження стосовно його співучасниці було припинено у зв’язку з її смертю.

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