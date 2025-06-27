Марта Бондаренко, редактор ленты
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Ряд взрывов в Самаре: три человека погибли, раненых – более 10
Взрывы в Самаре, недалеко от Днепра, прогремели дважды. К сожалению, растет количество погибших и раненых.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Обновлено в 12:54
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Взрывы в Самаре сегодня
Перед взрывами в Самаре командование Воздушных сил предупреждало о запуске россиянами баллистического вооружения.
По словам Сергея Лысака, в результате ракетной атаки и взрывов в Самаре есть погибшие и раненые.
— Возник пожар. Информацию уточняем, — сообщил глава ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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