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Ряд взрывов в Самаре: три человека погибли, раненых – более 10

кинджал Міг-31

Взрывы в Самаре, недалеко от Днепра, прогремели дважды. К сожалению, растет количество погибших и раненых.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено в 12:54

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Взрывы в Самаре сегодня

Перед взрывами в Самаре командование Воздушных сил предупреждало о запуске россиянами баллистического вооружения.

По словам Сергея Лысака, в результате ракетной атаки и взрывов в Самаре есть погибшие и раненые.

— Возник пожар. Информацию уточняем, — сообщил глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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