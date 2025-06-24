Взрывы в Днепре: к городу летели скоростные цели
Взрывы в Днепре прогремели днем 24 июня во время тревоги, объявленной из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Взрывы в Днепре сегодня — последствия
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о как минимум двух скоростных целях в сторону города.
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что враг атаковал Днепр.
— Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя, — подчеркнул он.
Напомним, что ночью и утром 24 июня РФ обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронамии.
В результате — были попадания по самому Никополю, Марганецкой и Мировской общинах. Повреждено админздание, многоэтажка, два частных дома и магазин.
В результате обстрелов ранены четыре человека: две женщины — 34 и 40 лет и двое мужчин — 36 и 44 лет. Все сейчас на амбулаторном лечении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.