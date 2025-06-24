Взрывы в Днепре: к городу летели скоростные цели

Взрывы в Днепре прогремели днем 24 июня во время тревоги, объявленной из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Взрывы в Днепре сегодня — последствия

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о как минимум двух скоростных целях в сторону города.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что враг атаковал Днепр.

Сейчас смотрят

— Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя, — подчеркнул он.

Напомним, что ночью и утром 24 июня РФ обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и FPV-дронамии.

В результате — были попадания по самому Никополю, Марганецкой и Мировской общинах. Повреждено админздание, многоэтажка, два частных дома и магазин.

В результате обстрелов ранены четыре человека: две женщины — 34 и 40 лет и двое мужчин — 36 и 44 лет. Все сейчас на амбулаторном лечении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.