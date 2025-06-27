Низка вибухів у Самарі: РФ атакує балістикою

Вибухи у Самарі, що недалеко від Дніпра, пролунали двічі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи у Самарі сьогодні

Перед вибухами у Самарі командування Повітряних сил попереджало про запуск росіянами балістичного озброєння.

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