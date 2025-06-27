Взрывы в Днепре прогремели после предупреждения от командования Воздушных сил ВСУ об угрозе применения российским врагом баллистического оружия.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Взрывы в Днепре сегодня

Так, Воздушные силы в 10:58 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Через две минуты курсом на Днепр летела скоростная цель.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 11:13 сообщил, что в городе Самар прогремели взрывы. Более подробной информации пока нет.

В 11:21 сообщили о повторном взрыве в Днепровском районе.

Сергей Лысак призвал людей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Город Самар на карте

Город Самар находится к северо-востоку от Днепра за 15 км.

Напомним, что 24 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По состоянию на утро 27 июня Сергей Лысак сообщил, что число погибших возросло до 21 человека.

В тот день россияне нанесли баллистический удар по Днепру, разрушив большую часть инфраструктуры, в частности: учебные и медицинские учреждения, административные здания и здания спасателей, пассажирский поезд №52 Одесса — Запорожье.

Взрывами повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более сотни автомобилей, заправка, СТО, хозяйственные постройки, магазины и т. д.

Сообщалось о 279 раненых, в том числе 27 детях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

