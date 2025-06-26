Взрывы в Староконстантинове прогремели сегодня, в ночь на пятницу, 27 июня. Информация уточняется.

Взрывы в Староконстантинове 27 июня: что известно

В Старконе Хмельницкой области слышны звуки взрывов, информируют корреспонденты Общественного.

Местные жители сообщают о взрывах в Староконстантинове.

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Около часа ночи стало известно о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) и ракетной опасности по всей Украине.

В 1:06 Воздушные силы проинформировали о том, что ракета движется в направлении Хмельницкой области.

Напомним, 26 мая Староконстантиновскую общину атаковали российские воздушные цели: БпЛА и ракеты.

Во время воздушной тревоги в Староконстантинове силы ПВО уничтожили 89 российских воздушных целей. Среди них — семь крылатых ракет и 82 БПЛА.

В результате российской атаки в Староконстантиновской общине было повреждено 37 частных жилых домов и три предприятия.

Ночью 27 июня взрывы также прогремели в Киеве. Столицу атаковали вражеские дроны. Работала ПВО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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