Вибухи у Старокостянтинові 27 червня: що відомо
Вибухи в Старокостянтинові пролунали сьогодні, уночі проти п’ятниці, 27 червня. Інформація уточнюється.
Вибухи у Старокостянтинові 27 червня: що відомо
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного.
Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Старокостянтинові.
О першій годині стало відомо про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
Ракетну небезпеку оголосили по всій Україні. О 1:06 Повітряні сили поінформували, що ракета рухається в напрямку Хмельниччини.
Нагадаємо, 26 травня Старокостянтинівську громаду атакували російські повітряні цілі: БпЛА та ракети.
Під час повітряної тривоги у Старокостянтинові сили ППО знищили 89 російських повітряних цілей. Серед них – сім крилатих ракет та 82 БпЛА.
Унаслідок російської атаки у Старокостянтинівській громаді було пошкоджено 37 приватних житлових будинків і три підприємства.
Уночі 27 червня вибухи також пролунали в Києві. Столицю атакували ворожі дрони. Працювала ППО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.