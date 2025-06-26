Вибухи в Старокостянтинові пролунали сьогодні, уночі проти п’ятниці, 27 червня. Інформація уточнюється.

Вибухи у Старокостянтинові 27 червня: що відомо

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Старокостянтинові.

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О першій годині стало відомо про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Ракетну небезпеку оголосили по всій Україні. О 1:06 Повітряні сили поінформували, що ракета рухається в напрямку Хмельниччини.

Нагадаємо, 26 травня Старокостянтинівську громаду атакували російські повітряні цілі: БпЛА та ракети.

Під час повітряної тривоги у Старокостянтинові сили ППО знищили 89 російських повітряних цілей. Серед них – сім крилатих ракет та 82 БпЛА.

Унаслідок російської атаки у Старокостянтинівській громаді було пошкоджено 37 приватних житлових будинків і три підприємства.

Уночі 27 червня вибухи також пролунали в Києві. Столицю атакували ворожі дрони. Працювала ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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