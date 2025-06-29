Взрывы во Львове: ПВО отбивает Шахеды

Взрывы во Львове сегодня услышали около трех ночи во время воздушной тревоги. До этого сообщалось о работе ПВО в области и фиксации взлета МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.

Взрывы во Львове сегодня, 29 июня

Перед тем как во Львове раздались звуки взрывов Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в направлении города. Городские и областные власти просят местных жителей перейти в безопасное место.

– Львов! Будьте в безопасном месте! Находитесь подальше от окон!, — подчеркнул глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Тем временем городской голова Андрей Садовый предупредил горожан, что на территорию города вошел Шахед.

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Последний раз город находился под атакой врага во время комбинированной атаки на Украину 6 июня. Тогда ПВО уничтожило три ракеты. Повреждение получил промышленный объект в Дрогобычском районе, а в нескольких селах под Львовом фиксировали проблемы с работой линий электропередачи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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