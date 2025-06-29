Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Срочно
Срочно
Лилия Стрилец, главный редактор
3 мин.

Взрывы во Львове: ПВО отбивает Шахеды

Робота сил ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы во Львове сегодня услышали около трех ночи во время воздушной тревоги. До этого сообщалось о работе ПВО в области и фиксации взлета МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.

Взрывы во Львове сегодня, 29 июня

Перед тем как во Львове раздались звуки взрывов Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в направлении города. Городские  и областные власти просят местных жителей перейти в безопасное место.

– Львов! Будьте в безопасном месте! Находитесь подальше от окон!, — подчеркнул глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Тем временем городской голова Андрей Садовый предупредил горожан, что на территорию города вошел Шахед.

Сейчас смотрят

Последний раз город находился под атакой врага во время комбинированной атаки на Украину 6 июня. Тогда ПВО уничтожило три ракеты. Повреждение получил промышленный объект в Дрогобычском районе, а в нескольких селах под Львовом фиксировали проблемы с работой линий электропередачи.

Читайте также
Способен поразить цель на расстоянии до 2 тыс. км: что известно о российском истребителе МиГ-31
МиГ-31 (истребитель) — технические характеристики и дальность действия

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

ВзрывЛьвов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь