Вибухи у Львові: ППО відбиває Шахеди

Вибухи у Львові сьогодні почули близько третьої ночі під час повітряної тривоги. До цього повідомлялося про роботу ППО в області та фіксацію злету МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет Кинджал.

Вибухи у Львові сьогодні, 29 червня

Перед тим як у Львові було чутно звуки вибухів Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку міста. Міська та обласна влада просить місцевих мешканців перейти у безпечне місце.

– Львів! Будьте у безпечному місці! Перебувайте подалі від вікон!, – наголосив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Тим часом міський голова Андрій Садовий попередив містян про те, що на територію міста зайшов Шахед.

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Востаннє місто було під атакою ворога під час комбінованої атаки на Україну 6 червня. Тоді ППО знищило три ракети. Пошкоджень зазнав промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі, а у кількох селах під Львовом фіксували проблеми з роботою ліній електропередачі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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