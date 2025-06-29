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Лілія Стрілець, головна редакторка
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Вибухи у Львові: ППО відбиває Шахеди

Робота сил ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Львові сьогодні почули близько третьої ночі під час повітряної тривоги. До цього повідомлялося про роботу ППО в області та фіксацію злету МіГ-31К, що є носіями гіперзвукових ракет Кинджал.

Вибухи у Львові сьогодні, 29 червня

Перед тим як у Львові було чутно звуки вибухів Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку міста. Міська та обласна влада просить місцевих мешканців перейти у безпечне місце.

 – Львів! Будьте у безпечному місці! Перебувайте подалі від вікон!, – наголосив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Тим часом міський голова Андрій Садовий попередив містян про те, що на територію міста зайшов Шахед.

Зараз дивляться

Востаннє місто було під атакою ворога під час комбінованої атаки на Україну 6 червня. Тоді ППО знищило три ракети. Пошкоджень зазнав промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі, а у кількох селах під Львовом фіксували  проблеми з роботою ліній електропередачі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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