Взрывы в Смеле: повреждены дома и колледж, ребенок среди пострадавших

Шесть человек пострадали во время ночных взрывов в Смеле сегодня, 29 июня.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Смеле сегодня, 29 июня: что известно

Взрывы в Смеле сегодня, 29 июня, начали раздаваться около двух ночи.

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Город в Черкасской области пережил масштабную ракетно-дроновую атаку РФ.

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки.

Существенным разрушениям подвергся местный колледж (техникум) Национального университета пищевых технологий.

Вспыхнули два пожара – огонь спасатели уже укротили.

Также оперативные службы эвакуировали 70 человек, одного мужчину освободили из лифтовой шахты.

Из-за взрывов в Смеле сегодня пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

К ликвидации последствий взрывов в Смеле привлекли 81 спасателя и три десятка единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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