Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.

Взрывы в Смеле: повреждены дома и колледж, ребенок среди пострадавших

Вибухи у Смілі сьогодні, 29 червня 2025

Шесть человек пострадали во время ночных взрывов в Смеле сегодня, 29 июня.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Смеле сегодня, 29 июня: что известно

Взрывы в Смеле сегодня, 29 июня, начали раздаваться около двух ночи.

Сейчас смотрят

Город в Черкасской области пережил масштабную ракетно-дроновую атаку РФ.

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки.

Существенным разрушениям подвергся местный колледж (техникум) Национального университета пищевых технологий.

Вспыхнули два пожара – огонь спасатели уже укротили.

Также оперативные службы эвакуировали 70 человек, одного мужчину освободили из лифтовой шахты.

Из-за взрывов в Смеле сегодня пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

К ликвидации последствий взрывов в Смеле привлекли 81 спасателя и три десятка единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывСмілаЧеркаська область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь