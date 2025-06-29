Взрывы в Смеле: повреждены дома и колледж, ребенок среди пострадавших
Шесть человек пострадали во время ночных взрывов в Смеле сегодня, 29 июня.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрывы в Смеле сегодня, 29 июня: что известно
Взрывы в Смеле сегодня, 29 июня, начали раздаваться около двух ночи.
Город в Черкасской области пережил масштабную ракетно-дроновую атаку РФ.
По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки.
Существенным разрушениям подвергся местный колледж (техникум) Национального университета пищевых технологий.
Вспыхнули два пожара – огонь спасатели уже укротили.
Также оперативные службы эвакуировали 70 человек, одного мужчину освободили из лифтовой шахты.
Из-за взрывов в Смеле сегодня пострадали пятеро взрослых и один ребенок.
К ликвидации последствий взрывов в Смеле привлекли 81 спасателя и три десятка единиц техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.